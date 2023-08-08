Режиссёр культового «Изгоняющего дьявола» Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет

Новостное агентство Hollywood Reporter сообщило, что на территории Лос-Анджелеса умер кинорежиссёр Уильям Фридкин, получивший широкую мировую известность благодаря классике фильмов ужасов "Изгоняющий дьявола", представленный в прокате аж в 1973 году.

Фридкин принадлежит к тому классу авторов, которые фактически творят историю, переписывая устоявшиеся и по сути устаревшие законы жанра на свой лад, становясь этакими законодателями мод в мире кино.

Одним из ключевый достижений Уильяма Фридкина является тот факт, что за работу над фильмом "Французский связной" режиссёр был удостоен премии "Оскар".