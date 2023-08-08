Кристофер Нолан объяснил плохой звук в диалогах «Оппенгеймера»

Британо-американский кинорежиссёр Кристофер Нолан ответил на критику в свой адрес, признавшись, что видел в сети гневные комментарии пользователей, обвинивших его в сознательном ухудшении качества звука в диалогах нового фильма "Оппенгеймер", накануне вышедшего в прокат и со старта собравшего более полумиллиарда долларов.

По словам Нолана, многие из критиков не понимают выбранного им художественного приёма, однако в действительности плохой звук в некоторых диалогах "Оппенгеймера" призван запечатлеть действие в моменте, что добавляет ему живости и красочности.