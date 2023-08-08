Бывалый дачник объяснил, как нужно поливать свеклу, чтобы корнеплоды были отменные и долго лежали

Регулярный полив особенно важен в начале вегетативного периода до середины сезона. Именно в это время идет формирование корнеплодов.

В первом месяце лета и до середины июля поливаем раз в неделю. На метр квадратный идет 10 литров воды, можно поливать под корень или дождеванием.

Во второй половине лета поливать надо дважды в неделю, количество воды такое же. Обязательно рыхлим почву после каждого полива.

За месяц до уборки урожая сделайте так: добавляйте при поливах столовую ложку соли на 10 л воды. Эта хитрость придаст свекле больше сладости.

Можно вместо соли давать корнеплодам натриевую селитру. За пару недель до уборки урожая прекращаем поливы совсем. Так мы готовим свеклу к длительному хранению после уборки.