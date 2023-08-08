Возлюбленный Сандры Буллок Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет от амиотрофического склероза

Издание People информирует, что избранника актрисы Голливуда Сандры Буллок, фотографа Брайана Рэндалла, не стало 5 августа.

Известно, что в последние 3 года он страдал от страшного недуга под названием амиотрофический склероз, поражающего ЦНС.

С Буллок Рэндалл стал встречаться в 2015 году. Они не регистрировали отношения, но жили вместе до того, как последний скончался.

Знаменитость признавалась в одном из своих интервью, что считает Брайана любовью всей своей жизни.