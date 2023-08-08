Возлюбленный Сандры Буллок Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет от амиотрофического склероза

11:28 2023-08-08

Фотограф Брайан Рэндалл ушел из жизни после того, как долго болел. Сандра Буллок называла гражданского мужа любовью всей своей жизни.

Издание People информирует, что избранника актрисы Голливуда Сандры Буллок, фотографа Брайана Рэндалла, не стало 5 августа.

Известно, что в последние 3 года он страдал от страшного недуга под названием амиотрофический склероз, поражающего ЦНС.

С Буллок Рэндалл стал встречаться в 2015 году. Они не регистрировали отношения, но жили вместе до того, как последний скончался.

Знаменитость признавалась в одном из своих интервью, что считает Брайана любовью всей своей жизни.

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