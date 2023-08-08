Риана: неудачная попытка певицы зайти в кино

11:37 2023-08-08

Рианна, исполнительница с множеством хитов и широкой популярностью, начала свою карьеру в музыке в начале XXI века. Однако, попытки Рианны проявить себя в кино не всегда оказывались неудачными.

В 2012 году Рианна получила свой первый актерский опыт, снявшись в экранизации настольной игры "Морской Бой" от Hasbro. В фантастическом военном фильме "Битва за Землю" она сыграла роль старшины Коры Рейкс.

Хотя картина получила коммерческий успех, не все критики оценили участие Рианны, считая, что ее игра оставляет желать лучшего и проявляет недостаток энтузиазма.

Помимо "Битвы за Землю", Рианна также появилась в фильмах "Восемь подруг Оушена" и "Валериан и город тысячи планет".

Однако, ее роли в этих фильмах также не удалось полностью убедить аудиторию, и она так и не смогла проявить свой актерский талант в полной мере.

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