Натали Портман расстается с мужем после 11 лет совместной жизни

Издание Hollywood life информирует, что голливудская актриса Натали Портман подала на развод с мужем Бенджамином Мильпье после 11 лет совместной жизни.
По данным источника, причиной расставания супругов стала неверность Мильпье.
Возлюбленные пытались исправить ситуацию. Муж изо всех сил старается вернуть доверие жены, а свой роман на стороне считает интрижкой.
Ни Портман, ни Мильпье ситуацию со своим разводом никак не комментировали.
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