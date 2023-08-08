Натали Портман расстается с мужем после 11 лет совместной жизни

11:44 2023-08-08

Бенджамин Мильпье - хореограф франко-американского происхождения. Его характеризуют как талантливого и обаятельного мужчину. С Натали Портман его связывает 11 лет брака.

Издание Hollywood life информирует, что голливудская актриса Натали Портман подала на развод с мужем Бенджамином Мильпье после 11 лет совместной жизни.

По данным источника, причиной расставания супругов стала неверность Мильпье.

Возлюбленные пытались исправить ситуацию. Муж изо всех сил старается вернуть доверие жены, а свой роман на стороне считает интрижкой.

Ни Портман, ни Мильпье ситуацию со своим разводом никак не комментировали.

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