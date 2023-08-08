Охлобыстин призвал поместить Панина в дурдом, назвав актера больным ребенком

12:14 2023-08-08

Общественность не может прийти в себя после скандального интервью актера Андрея Панина. Он столько наговорил о своих коллегах, что данную информацию переваривать будут еще очень долго.

На высказывания Алексея Панина не мог не отреагировать его коллега, актер Иван Охлобыстин.

Звезда "Интернов" убежден, что скандалисту необходима помощь психиатров в условиях стационара.

Не только поведением Панина возмущен Охлобыстин, но и тем, что Ксения Собчак нарушила журналистскую этику, так как "выпускать" такое в эфир нельзя.

Иван сравнил Алексея с больным ребенком, которому необходимо срочно подлечиться в сумасшедшем доме в течение лет пяти.

Пожалел старший коллега и дочь скандального актера, вернуться в РФ которой нельзя из-за отца.

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