Охлобыстин призвал поместить Панина в дурдом, назвав актера больным ребенком

На высказывания Алексея Панина не мог не отреагировать его коллега, актер Иван Охлобыстин.

Звезда "Интернов" убежден, что скандалисту необходима помощь психиатров в условиях стационара.

Не только поведением Панина возмущен Охлобыстин, но и тем, что Ксения Собчак нарушила журналистскую этику, так как "выпускать" такое в эфир нельзя.

Иван сравнил Алексея с больным ребенком, которому необходимо срочно подлечиться в сумасшедшем доме в течение лет пяти.

Пожалел старший коллега и дочь скандального актера, вернуться в РФ которой нельзя из-за отца.