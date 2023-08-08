Гусман, проживающий в США, отметит свое 80-летие в кругу 50 друзей из РФ, Азербайджана, Германии и Америки

О том, как будет отмечать свой 80-летний юбилей, режиссер Юлий Гусман сообщил в интервью изданию "МК".
Звезда экрана рассказал, что в гости к нему в этот день спешат 50 близких друзей из США, Германии, Азербайджана и РФ.
В настоящее время сам Гусман проживает со своей дочкой Лолой в США.
Наследница знаменитости состоит в браке с британским аристократом Ридом Стюартом Бремнером. В семье родилось двое детей.
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