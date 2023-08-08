Нигерийцы, отправившиеся нелегалами в Европу в трюме корабля, попали в Бразилию

Бразильская полиция в порту Виктория обнаружила четверых нелегалов из Нигерии. Мужчины совершили безбилетный и опасный путь через океан, сумев спрятаться на нижней части судового руля - у самой воды.

Как уточняет Вокруг света, путешествие длилось 14 дней, и в последние сутки у путешественников не было ни еды, ни воды. Однако главный шок после пережитого "туристов" ждал в порту: как выяснилось, нигерийцы считали, что плывут в Европу.

По данным властей Бразилии, двое мигрантов попросили убежища в этой стране и ждут решения суда в приюте церкви Сан-Паулу. Это 38-летний служитель пятидесятнической церкви Мэтью Йейе и 35-летний мужчина Роман Эбимене Фрайдей.

По их словам, они решились на трудное и смертельно опасное путешествие по причине экономических проблем в Нигерии, которые осложняются политической нестабильностью и разгулом преступности.

За лучшей жизнью Мэтью Йейе намеревался отправиться в Европу, для чего 27-го июня тайно проник на грузовой корабль Ken Wave, который отбывал из Нигерии под либерийским флагом.

Ни он, ни трое присоединившиеся к нему незнакомых мужчин не ожидали, что придется две недели плыть через Атлантику.

Два других нигерийца попросили власти Бразилии, чтобы их отправили обратно. Их имена не называются.