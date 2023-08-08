Миссис Россия-2023 Жанна Специальная опровергла информацию о том, что прибегала к пластике

Обладательница короны конкурса красоты "Миссис Россия-2023", прошедшего в российской столице, Жанна Специальная заявила, что не нуждается в помощи пластических хирургов.

Красавица пояснила, что лицо ей "делать" рано, так как ей только 32 года. Помогают средства по уходу за кожей.

Убирает живот самая красивая замужняя женщина РФ при помощи соблюдения диеты. По словам Специальной, грудь и ягодицы у нее самые обычные.

Жительница Геленджика отметила, что человека, прибегнувшего к пластике, распознать очень просто.

Сама Жанна не намерена и в будущем себя "кромсать".