Миссис Россия-2023 Жанна Специальная опровергла информацию о том, что прибегала к пластике

13:27 2023-08-08

В Москве завершился финал конкурса "Миссис Россия-2023". Победительницей бьюти-состязания стала 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная.

Обладательница короны конкурса красоты "Миссис Россия-2023", прошедшего в российской столице, Жанна Специальная заявила, что не нуждается в помощи пластических хирургов.

Красавица пояснила, что лицо ей "делать" рано, так как ей только 32 года. Помогают средства по уходу за кожей.

Убирает живот самая красивая замужняя женщина РФ при помощи соблюдения диеты. По словам Специальной, грудь и ягодицы у нее самые обычные.

Жительница Геленджика отметила, что человека, прибегнувшего к пластике, распознать очень просто.

Сама Жанна не намерена и в будущем себя "кромсать".

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