Лиана Гриба призналась, что ей непросто сниматься с Никитой Волковым в русской версии сериала Постучись в мою дверь

13:47 2023-08-08

Лиана Гриба рассказала в интервью журналистам, с какими сложностями столкнулась на съемках сериала "Постучись в мою дверь", где на пару с коллегой Никитой Волковым сыграла главную роль.

Лиана Гриба не стала скрывать, что на съемочной площадке сериала "Постучись в мою дверь" не раз спорила с Никитой Волковым, которому досталась главная мужская роль.

Исполнительница главной роли убеждена, что это нормально, когда речь идет о двух талантливых личностях.

Актриса отметила также, что профессионализм Волкова нельзя не заметить.

Гриба рассказала, что они с партнером не один раз переписывали диалоги для собственного удобства и придания им изюминки.

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