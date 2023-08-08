Лиана Гриба призналась, что ей непросто сниматься с Никитой Волковым в русской версии сериала Постучись в мою дверь

Лиана Гриба не стала скрывать, что на съемочной площадке сериала "Постучись в мою дверь" не раз спорила с Никитой Волковым, которому досталась главная мужская роль.

Исполнительница главной роли убеждена, что это нормально, когда речь идет о двух талантливых личностях.

Актриса отметила также, что профессионализм Волкова нельзя не заметить.

Гриба рассказала, что они с партнером не один раз переписывали диалоги для собственного удобства и придания им изюминки.