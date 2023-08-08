Состояние Лады Дэнс ухудшилось: родных не пускают к ней в больницу

Этой ночью Лада Дэнс была прооперирована для оптимизации порезов и разрывов на лице, полученных в результате аварии.

После хирургического вмешательства и обезболивающих препаратов исполнительница почувствовала себя очень нехорошо.

У нее наблюдаются проблемы с дыханием и ей сложно говорить, о чем информирует Телеграм-канал SHOT.

В ДТП знаменитость попала эту субботу, 5 августа. ЧП произошло на трассе М-2 "Крым" в Подольске.

Машина такси, на которой передвигалась звезда сцены, на скорости столкнулась с другим авто, стоявшим на проезжей части. Оказалось, что эта иномарка попала чуть раньше в другое ДТП.