Продюсер Лады Дэнс срочно вернулся в Москву из-за резкого ухудшения самочувствия певицы

Информацию об ухудшении состояния здоровья Лады Дэнс подтвердил ее директор Сергей Пудовкин.

Плохо знаменитости стало после проведенной сегодня ночью операции на лице.

Продюсер отметил, что врачи запретили ему разговаривать с исполнительницей.

Пудовкин даже вернулся в Москву с отдыха, где находился с семьей, из-за поступающей информации о здоровье знаменитости.

Продюсер очень надеется, что завтра ему удастся поговорить с певицей лично.