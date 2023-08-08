Продюсер Лады Дэнс срочно вернулся в Москву из-за резкого ухудшения самочувствия певицы

14:10 2023-08-08

Концертный директор и продюсер Лады Дэнс Сергей Пудовкин, пребывающий на отдыхе с семьей, вынужден был вернуться в российскую столицу в срочном порядке, так как его подопечной стало хуже.

Информацию об ухудшении состояния здоровья Лады Дэнс подтвердил ее директор Сергей Пудовкин.

Плохо знаменитости стало после проведенной сегодня ночью операции на лице.

Продюсер отметил, что врачи запретили ему разговаривать с исполнительницей.

Пудовкин даже вернулся в Москву с отдыха, где находился с семьей, из-за поступающей информации о здоровье знаменитости.

Продюсер очень надеется, что завтра ему удастся поговорить с певицей лично.

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