Наследница Хазанова Алиса рассталась с мужем, бизнесменом Шохиным

14:51 2023-08-08

Актриса Алиса Хазнова тщательно оберегает собственную личную жизнь от посторонних взглядов. Именно по этой причине о ее разводе стало известно только спустя несколько месяцев после расторжения брака.

Алиса Хазанова и Дмитрий Шохин, являющийся наследником руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей, официально расстались.

Сам бизнесмен стал теперь жить в Лондон, актриса же осталась в столице РФ, где трудится на театральной сцене.

Известно, что трудности в семье назрели еще несколько лет назад, но супруги так и не смогли сохранить отношения.

Имеется информация, что у Шохина уже есть другая женщина. О том, когда он начал встречаться с новой избранницей, информация отсутствует.

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