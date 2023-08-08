Наследница Хазанова Алиса рассталась с мужем, бизнесменом Шохиным

Алиса Хазанова и Дмитрий Шохин, являющийся наследником руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей, официально расстались.
Сам бизнесмен стал теперь жить в Лондон, актриса же осталась в столице РФ, где трудится на театральной сцене.
Известно, что трудности в семье назрели еще несколько лет назад, но супруги так и не смогли сохранить отношения.
Имеется информация, что у Шохина уже есть другая женщина. О том, когда он начал встречаться с новой избранницей, информация отсутствует.
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