Наследница Хазанова Алиса рассталась с мужем, бизнесменом Шохиным

Алиса Хазанова и Дмитрий Шохин, являющийся наследником руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей, официально расстались.

Сам бизнесмен стал теперь жить в Лондон, актриса же осталась в столице РФ, где трудится на театральной сцене.

Известно, что трудности в семье назрели еще несколько лет назад, но супруги так и не смогли сохранить отношения.

Имеется информация, что у Шохина уже есть другая женщина. О том, когда он начал встречаться с новой избранницей, информация отсутствует.