Лужина призналась, что раньше считала Пугачеву мудрой

Лариса Лужина не стала скрывать, что была неприятно удивлена, когда Алла Пугачева с началом СВО покинула РФ.

Еще больше задело актрису высказывание певицы о россиянах как о холопах и рабах.

Особенно обидно Ларисе Анатольевне из-за того, что она считала Пугачеву умной и "соображающей" женщиной.

Лужина отметила, что у Аллы Борисовны будто что-то заклинило, когда она так резко позволила себе отзываться о соотечественниках.