Инстасамка показала часы мужа Moneyken, которые он купил за 9 000 000 рублей

Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка сообщила в запрещенной сегодня в РФ социальной сети о том, что ее супруг Moneyken приобрел очень дорогие часы.

Оказывается, Олег Еропкин (настоящее имя Moneyken) купил себе любимому часы марки Patek Philippe, стоимость которых равна 9 000 000 российских рублей.

Артистка похвасталась покупкой мужа, разместив снимок в соцсетях.

Зотеева связала себя узами брака с рэпером в ноябре 2021 года.