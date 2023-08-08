Инстасамка показала часы мужа Moneyken, которые он купил за 9 000 000 рублей

Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка сообщила в запрещенной сегодня в РФ социальной сети о том, что ее супруг Moneyken приобрел очень дорогие часы.
Оказывается, Олег Еропкин (настоящее имя Moneyken) купил себе любимому часы марки Patek Philippe, стоимость которых равна 9 000 000 российских рублей.
Артистка похвасталась покупкой мужа, разместив снимок в соцсетях.
Зотеева связала себя узами брака с рэпером в ноябре 2021 года.
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