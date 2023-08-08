Оптимальное время для зарядки смартфона: Правила заботы о батарее, которые могут удивить

Это может происходить, например, когда зарядное устройство под рукой, но показатель заряда батареи составляет 40, 50 или даже более процентов.

Хотя такое поведение объясняется желанием быть на позитиве, оно может негативно повлиять на состояние аккумулятора смартфона.

Новые исследования показывают, что лучше дождаться некоторого снижения заряда перед началом зарядки, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.

Однако следует помнить, что полная разрядка также может иметь негативные последствия. Таким образом, существует оптимальное время для начала зарядки, которое может оказаться неожиданным для многих пользователей.