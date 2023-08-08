Шварценнер признался, что страдает от дислексии, за что в школе его били линейкой

Дислексия, которой страдает Арнольд Шварценнегер, нарушение, вызывающее проблемы при письме и чтении.

70 лет назад в Австрии, где жил будущий актер, знать не знали о таком явлении.

Маленького Арнольда заставляли читать вслух на весь класс, что было мучением.

Учителя не считали зазорным ударить ученика линейкой, если у него что-то не получалось.

Артист признается, что даже сейчас у него есть трудности, когда нужно учить роль. Это занятие может растянуться на недели и даже месяцы.