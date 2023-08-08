Отец покойной Жанны Фриске рассказал, что перед тем, как у дочери обнаружили рак, она перепутала небо с землей

Прошло уже более 8 лет с момента кончины исполнительницы Жанны Фриске, но ее родители никак не могут смириться, что дочери нет.
Дома у Владимира и Ольги Капыловых куча фото покойной, они вспоминают моменты жизни любимой наследницы, касающиеся ее рождения семимесячной, приобретения ею первой квартиры, попадания в группу "Блестящие", о том, как Жанна стала мамой, и, конечно, о ее страшном недуге.
Отец певицы вспоминает, что был в Москве, а его супруга отправилась в Майами, чтобы помочь дочке с малышом Платоном.
Именно тогда супруга позвонила и пожаловалась, что Жанна много спит, у нее наблюдается светобоязнь, а также ее мучают головные боли.
Также был момент, когда артистка, захотев побыть одна, пошла искупаться в океане. Вернулась испуганной, сообщив матери, что едва не утонула, так как перепутала землю с небом, что является признаком наличия опухоли в мозге.
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