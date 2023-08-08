Дмитрий Колдун остался недоволен своим отдыхом в Венеции из-за жуткой вони на улицах популярного курорта

Дмитрий Колдун в интервью изданию "МК" пожаловался на жуткую вонь на улицах Венеции.

Певец был поражен тем, что город уходит под воду, когда из канализации вытекает вода, а жилищные службы города ничего не делают, чтобы устранить проблему.

Колдун сообщил, что на территории между площадью Сан-Марко и центральной частью города разлилась огромная лужа в 20 метров длиной, которой вынуждены "наслаждаться" туристы.

Белорусский артист сокрушается, что вода в луже пахнет "затхлой гнилью".