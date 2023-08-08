Объем наличных денег и ценных бумаг нелегально вывозимых из Беларуси за год вырос в 2,5 раза

За текущий год уже зарегистрировано более 600 таких случаев, и общая сумма этих средств составила около 10,5 миллионов белорусских рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года.

Государственный таможенный комитет отмечает, что наблюдается тенденция к росту как числа случаев попыток вывоза, так и общей суммы нелегально перемещаемых средств, скрываемых от официального таможенного контроля.

Важно напомнить, что согласно правилам, вывоз наличности и денежных инструментов в эквиваленте свыше $10 тысяч должен быть официально задекларирован, а при превышении суммы в $100 тысяч (при одном перемещении) необходимо предоставить документы, подтверждающие легальное происхождение этих средств.