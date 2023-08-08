Киркоров поздравил Ротару с 76-летием, показав, что украинка общается с российским коллегами

О жизни Софии Ротару в настоящее время ничего не слышно.

С началом СВО она перестала появляться в РФ. Стоит отметить, что с 2014 года она не посещает Крым, где у нее имеются дача и отель "Вилла София".

Филипп Киркоров не мог не поздравить свою коллегу с днем рождения.

Интернет-пользователи убеждены, что таким образом певец показал, что по-прежнему поддерживает связь с Софией Михайловной.

Интересно, что исполнитель выложил также несколько совместных фотографий с украинской коллегой.