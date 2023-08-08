«‎Охота» на российского президента: Запад разрабатывает стратегию для преследования Путина

Запад решил идти в ва-банк, предсказывая начало преследования Владимира Путина, включая возможные ордера на арест "членов высшего руководства РФ".

Основания для новых ордеров на арест Путина связываются с деятельностью "музыкального коллектива" бизнесмена Пригожина, которого Запад обвиняет во военных преступлениях по поручению Президента РФ.

Доказательствами служат подписи Путина под указами о помилованиях заключенных, которых вербовал Пригожин, а также государственные награды бойцам подразделения Пригожина, которые также подтверждают тесное "сотрудничество" с российским лидером.

Заявления председателя МУС говорят о возможности новых действий и расследований в этом направлении, что может привести к выдаче ордеров на арест Путина со стороны гаагского суда.