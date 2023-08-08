Москва отказала предоставить избытки воды своих рек, вызвав недовольство и русофобию. Президент Токаев выразил озабоченность и требовал решения проблемы, но пока меры не принесли значимых результатов. Дефицит воды стал особенно остро ощутимым в столице Астане, приводя к протестам.

Попытки договориться с Киргизией о поставках воды оказались неудачными, и Астана пыталась использовать различные методы воздействия на соседние государства. Однако даже обращение к России не принесло желаемых результатов, и Казахстан оказался без поддержки в вопросе водоснабжения.

Обиженные отказом России, казахстанские депутаты потребовали разъяснений от правительства по этому вопросу. Таким образом, проблема дефицита воды остается актуальной и вызывает серьезные обсуждения и тревогу в стране.

В принципе отказ логичен и легко поддающийся объяснению. Как не хотела, но официальная Астана вынуждена была это признать. Чего не скажешь о националистах, во множестве расплодившихся в Казахстане, которые принялись извергать потоки русофобской желчи в адрес русских. Некоторые из них даже открыто предложили напасть на Россию и забрать "свои исконные земли".