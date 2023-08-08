Дайнеко сообщила, почему прятала избранника от людей

Виктория Дайнеко тщательно скрывает от посторонних глаз свою личную жизнь, семью, дочь.

Не показывала певица до последнего времени и своего возлюбленного. Но как-то раз расслабилась и решила похвастаться своим красавцем бойфрендом, который внешне похож на Джонни Деппа.

Артистка пожалела о своей опрометчивости из-за ненормальных фанатов.

Дайнеко заявила, что есть некоторые личности, которые сжигают такие фото и шлют звездам, а также делают много других странных вещей с этими изображениями.