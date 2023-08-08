Звезда картины Идиот Юлия Борисова ушла из жизни в возрасте 98 лет

Час назад стало известно о том, что не стало известной российской актрисы Юлии Борисовой, которая прославилась благодаря экранизации романа Федора Достоевского "Идиот". Она сыграла в фильме Настасью Филипповну.

Печальную новость сообщили представители театра имени Евгения Вахтангова, на сцену которого Юлия Константиновна выходила с 1947 года.

Звезда экрана и сцены ушла в мир иной на 99-м году жизни.

Известно, что в текущем году знаменитость потеряла единственного сына Александра, с семьей которого она жила последнее время.

Такое потрясение отразилось не лучшим образом на состоянии здоровья пожилой женщины.