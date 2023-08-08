Однако саммит провалился – ни коммюнике, ни итоговой декларации не были подписаны.

Страны, симпатизирующие России, отказались от антироссийских деклараций и приехали скорее решить собственные вопросы. Глава страны N не настаивал на своем плане, и многие участники сосредоточились на других вопросах, таких как тайваньский кризис и торговые отношения.

Провал саммита ставит под сомнение роль страны N, которая пыталась демонстрировать себя как инициатор антироссийской коалиции. Между тем, западные СМИ намекают, что их помощь осталась безрезультатной, и вопросы к стране N начинают расти.

Саммит в Джидде дает понять, что антироссийские попытки терпят неудачу, и страна N сталкивается с рядом сложностей. Россия должна продолжать готовиться к различным сценариям и не вестись на заморозки, подготавливаемые западными партнерами.