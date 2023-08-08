Леонид Володарский, признанный голосом 90-х, умер после продолжительной болезни

В российской столице не стало известного советского и российского переводчика Леонида Володарского, о чем информирует радиостанция "Говорит Москва", где он трудился в качестве ведущего.

Легендарный голос фильмов 90-х скончался на 74-м году жизни. Причиной смерти медики называют сердечную недостаточность.

Володарского помнят по "тому самому голосу с прищепкой на носу". Ему принадлежат синхронные одноголосые переводы многих иностранных кинохитов, вышедших на советских и российских экранах в 80-х - начале 90-х годов, которые продавали на кассетах для видеомагнитофонов.

Узнаваемую манеру речи ведущий российского радио объяснял тем, что ломал нос целых 2 раза.