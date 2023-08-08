Налоговая отрицает, что проводит проверку Урганта на предмет наличия долгов государству

Стоит отметить, что Иван Ургант пока никаких комментариев по поводу неуплаты долгов в ФНС РФ не давал.

Представители же налоговой сообщили, что в настоящее время проверка с их стороны относительно телеведущего не ведется.

С февраля 2022 года шоумен не появляется в эфире российского ТВ. По этой причине он зарабатывает в основном на корпоративах и свадьбах.

Соотечественники переживают, не скрывает ли он доходы, работая таким образом.