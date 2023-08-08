Венчание Дакоты и Белогая прошло в Грузии

Обвенчались Рита Дакота и Федор Белогай в одном из православных храмов Тбилиси.
В Грузию возлюбленные прибыли из-за того, что познакомились в ресторане грузинской кухни на Бали.
Общепит назывался "Тифлис" как и столица Грузии ранее.
Избранники решили раз Вселенная дала им знак, ее необходимо отблагодарить. Вот почему они отправились венчаться в Тбилиси.
В своем Телеграм-канале певица призналась, что счастлива, поблагодарив всех за поздравления с венчанием.
Сама праздничная церемония была закрытой. Там присутствовали только самые близкие паре люди.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__