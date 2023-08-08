Венчание Дакоты и Белогая прошло в Грузии

Обвенчались Рита Дакота и Федор Белогай в одном из православных храмов Тбилиси.

В Грузию возлюбленные прибыли из-за того, что познакомились в ресторане грузинской кухни на Бали.

Общепит назывался "Тифлис" как и столица Грузии ранее.

Избранники решили раз Вселенная дала им знак, ее необходимо отблагодарить. Вот почему они отправились венчаться в Тбилиси.

В своем Телеграм-канале певица призналась, что счастлива, поблагодарив всех за поздравления с венчанием.

Сама праздничная церемония была закрытой. Там присутствовали только самые близкие паре люди.