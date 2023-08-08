Утяшева пришла на прием к семейному психологу, так как за 11 лет совместной жизни ни разу не поссорилась с Волей

Ляйсан Утяшеву обеспокоил тот факт, не может ли отсутствие ссор с мужем негативно сказаться на браке.

Семейный психолог успокоил знаменитость, сообщив, что отсутствие конфликтов в семье, - это нередкое явление.

Специалист призвал звезду экрана не переживать по этому поводу, а наслаждаться гармонией, которая царит в ее доме.

Эксперт уточнил только, не заставляет ли Утяшеву отсутствие ссор с Павлом Волей страдать. Получив отрицательный ответ, психолог подытожил, что все у знаменитой пары в порядке.