Лада Дэнс требует через суд 12 000 000 рублей с транспортной компании, которая прислала ей такси

Обследование показало, что водитель за рулем такси, где ехала Лада Дэнс со своей подругой, не был пьян и не употреблял наркотики.

Вина за транспортной компанией, которая курирует перевозку пассажиров, как сообщил продюсер и концертный директор певицы Сергей Пудовкин.

Представитель артистки сообщил, что не были обеспечены все меры безопасности.

Пудовкин отметил, что 12 000 000 российских рублей - это лишь предварительная сумма для подачи иска.