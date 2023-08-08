Лада Дэнс требует через суд 12 000 000 рублей с транспортной компании, которая прислала ей такси

Обследование показало, что водитель за рулем такси, где ехала Лада Дэнс со своей подругой, не был пьян и не употреблял наркотики.
Вина за транспортной компанией, которая курирует перевозку пассажиров, как сообщил продюсер и концертный директор певицы Сергей Пудовкин.
Представитель артистки сообщил, что не были обеспечены все меры безопасности.
Пудовкин отметил, что 12 000 000 российских рублей - это лишь предварительная сумма для подачи иска.
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