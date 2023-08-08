Бейонсе заплатила за дополнительный час работы метро в Вашингтоне, чтобы ее фанаты быстро добрались до дома

19:51 2023-08-08

Исполнительница Бейонсе удивила заботой о своих поклонникам. Она заплатила 100 000 USD за дополнительный час работы метро в Вашингтоне, чтобы все зрители с легкостью добрались до дома.

Издание Variety информирует, что американская певица Бейонсе выложила 100 000 у.е. за дополнительный час работы метро в Вашингтоне.

Дело в том, что непогода заставила остановить концерт на 2 часа, из-за чего поклонники не смогли бы вернуться домой после мероприятия.

98 станций метро были открыты только на выход, а вход функционировал лишь около стадиона FedExField, где и состоялось выступление знаменитой американки.

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