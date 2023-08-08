Тракторист из Оршанского района использовал изобретательное устройство для кражи топлива

Он устанавливал специальное приспособление в топливную систему машины, позволяя медленно перекачивать топливо в канистру во время движения. Чтобы не вызывать подозрений, тракторист даже попросил установить электронный датчик для контроля расхода топлива и жаловался на недостаток выделенной квоты.

За несколько месяцев такой схемы ему удалось украсть значительное количество казенного топлива. В этот раз правоохранители выявили, что общий объем похищенного составил не менее 225 литров.

Это уже не первый случай хищения государственных ресурсов у этого тракториста. Теперь он сталкивается с новой уголовной ответственностью, а украденное топливо было изъято.