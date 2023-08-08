Отдых Джигана с семьей превратился в ад

Оксана Самойлова отпустила шутку, что в этот раз им необходимо было снять виллу с видом на госпиталь, а не море.
После празднования дня рождения Дениса Устименко (Джигана), который был 2 августа, нехорошо стало Самойловой и двум ее дочерям: 6-летней Майе и 8-летней Лее.
У самого отца семейства на теле образовался "солнечный лишай", природа которого остается невыясненной.
Выстояли в борьбе с болезнями только 12-летняя Ариела и 3-летний Давид.
Известно, что август знаменитое семейство проводит на вилле с бассейном и видом на горы. Вместе с ними отправилась также мама Самойловой.
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