Отдых Джигана с семьей превратился в ад

Оксана Самойлова отпустила шутку, что в этот раз им необходимо было снять виллу с видом на госпиталь, а не море.

После празднования дня рождения Дениса Устименко (Джигана), который был 2 августа, нехорошо стало Самойловой и двум ее дочерям: 6-летней Майе и 8-летней Лее.

У самого отца семейства на теле образовался "солнечный лишай", природа которого остается невыясненной.

Выстояли в борьбе с болезнями только 12-летняя Ариела и 3-летний Давид.

Известно, что август знаменитое семейство проводит на вилле с бассейном и видом на горы. Вместе с ними отправилась также мама Самойловой.