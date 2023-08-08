Ким Кардашьян засняли папарацци после визита клиники пластической хирургии

Примечательно, что Ким Кардашьян постоянно посещает пластического хирурга Даймонда в Беверли-Хиллз.

Фотографии после посещения специализированной клиники разместило в Сети известное издание Daily Mail.

Интересно, что звезда экрана не раз уверяла, что привыкла не прибегать к пластике. Она призналась только в том, что делает уколы ботокса очень редко и лишь в область между бровями.

Кардашьян ругает некоторые части тела, называя их непривлекательными. "Достается" особенно "морщинистым" рукам знаменитости, которая утверждает, что со временем смирилась и с ними.