Ким Кардашьян засняли папарацци после визита клиники пластической хирургии

Примечательно, что Ким Кардашьян постоянно посещает пластического хирурга Даймонда в Беверли-Хиллз.
Фотографии после посещения специализированной клиники разместило в Сети известное издание Daily Mail.
Интересно, что звезда экрана не раз уверяла, что привыкла не прибегать к пластике. Она призналась только в том, что делает уколы ботокса очень редко и лишь в область между бровями.
Кардашьян ругает некоторые части тела, называя их непривлекательными. "Достается" особенно "морщинистым" рукам знаменитости, которая утверждает, что со временем смирилась и с ними.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__