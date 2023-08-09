Виды почв на дачном участке и их основные характеристики

От типа почвы на участке зависит очень многое: какие растения можно посадить, как за ними ухаживать, как можно улучшить качество и структуру грунта.

Песчаная почва состоит из крупных фрагментов и на ощупь похожа на песок. У нее отличные дренажные свойства, хорошо пропускает воду.

Но при этом быстро сохнет, плохо держит питательные вещества, быстро обедняется. На песчаной почве можно растить засухоустойчивые культуры.

Другие растения надо обильно поливать и постоянно удобрять.

Глинистая состоит из очень мелких частиц, при ощупывании она липнет к рукам, когда мокрая, если сухая - то очень плотная и твердая.

В такой земле хорошо держится влага, но дренажные свойства плохие, возможны застои воды. В нее вносим органические добавки, чтоб сделать более рыхлой и дренированной.

Суглинистая почва самая лучшая, в ней сбалансированный состав, включающий песок, ил, глину. Такой грунт хорошо дренирован, держит влагу, питательные вещества.

В суглинистой почве нормально растут все растения.

Илистая почва включает очень мелкие фрагменты, на ощупь кажется гладкой и похожей на порошок.

В илистом грунте хорошо растут многие культуры, она плодородна, но нуждается в дополнительной аэрации.

Торфяная земля содержит частично разложившиеся органические элементы, чаще всего она бывает на заболоченных участках. Отличный выбор для горшечных смесей.