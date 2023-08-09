Зейналова объяснила, почему не может смириться со своим возрастом

09:37 2023-08-09

Ведущая передачи "Доброе утро" Светлана Зейналова призналась, что ей тяжело принимать свой возраст, новые морщины и даже лишние 100 граммов веса.

Светлана Зейналова убеждена, что весь ее жизненный опыт отражен на лице в виде морщин, усталости, разочарования.

46-летняя знаменитость не стала скрывать, что работает над тем, чтобы принять свой возраст, но ей это тяжело дается.

Ведущая постоянно трудится над собой, своим телом, старается выглядеть моложе своих лет.

Светлана отметила, что старается побольше улыбаться, быть жизнерадостной. Переход в возраст зрелой дамы для Светланы - значит перестать чудить, что для нее перестать делать невыносимо.

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