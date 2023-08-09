Зейналова объяснила, почему не может смириться со своим возрастом

Светлана Зейналова убеждена, что весь ее жизненный опыт отражен на лице в виде морщин, усталости, разочарования.

46-летняя знаменитость не стала скрывать, что работает над тем, чтобы принять свой возраст, но ей это тяжело дается.

Ведущая постоянно трудится над собой, своим телом, старается выглядеть моложе своих лет.

Светлана отметила, что старается побольше улыбаться, быть жизнерадостной. Переход в возраст зрелой дамы для Светланы - значит перестать чудить, что для нее перестать делать невыносимо.