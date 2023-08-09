Гусева рассказала подробности своих отношений с Киркоровым

Катя Гусева дала интервью Светлане Баласанян, в рамках которого вспомнила о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.

Диджей отметила, что со своим нынешним мужем Михаилом Сазоновым встретилась, когда с певцом отношения были разорваны.

Гусева рассказала, что, встречаясь с Киркоровым, постоянно пыталась ему что-то доказать.

В отношениях с супругом этого нет. Она просто чувствует себя под защитой.

Катя не стала скрывать, что была очень привязана к Филиппу Бедросовичу и не представляла свою жизнь без него. Он ей тогда очень нравился внешне, а теперь, по словам экс-возлюбленной, стал выглядеть еще лучше.