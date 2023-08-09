Легенда российского и советского кино Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет

Новость о кончине Веры Васильевой повергла коллег и поклонников в шок.
Ведь несмотря на солидный возраст, Вера Васильева всегда излучала оптимизм, появлялась на людях только при параде и отлично выглядела для своих лет.
Она продолжала до последних дней трудиться и дарила всем свою улыбку, которая осталась как в молодости.
Информацию о кончине знаменитости подтвердили в Театре Сатиры, на сцене которого актриса выступала.
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