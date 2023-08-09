Охлобыстин пожалел дочь Панина, которая сможет вернуться в РФ только после кончины отца

Иван Охлобыстин очень сочувствует наследнице Панина Анне.
Он убежден, что 15-летняя девочка рада была бы вернуться в родное государство, но из-за скандального поведения своего известного родителя это не представляется возможным.
В настоящее время Аня живет с отцом в Испании.
Охлобыстин назвал Панина "дураком", против которого заведено уголовное дело, а дочь его не может вернуться в РФ, пока он жив.
Звезда "Интернов" отметил, что Анна очень любит своего непутевого папу, как и он ее.
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