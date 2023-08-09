Лада Дэнс не может разговаривать из-за внутримозговой гематомы

Телеграм-канал Mash сообщает, что медики поставили Ладе Дэнс диагноз - внутримозговая гематома, из-за которой у исполнительницы наблюдаются серьезные проблемы с речью.

Сообщалось, что после проведенной вчера ночью операции на лице, артистке резко стало хуже.

Свой отпуск с семьей вынужден был прервать из-за этого продюсер и концертный директор знаменитости Сергей Пудовкин.

Известно, что в аварию звезда сцены попала в Подольске. Она вместе с двумя пассажирками ехала в машине такси.

В крови водителя не обнаружены ни алкоголь, ни наркотики.