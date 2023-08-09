Как выбрать уловистые цвета искусственных приманок?

Первое, что вы должны знать, это то, что цвета приманок разделяются на два вида:
1. Имитирующие цвета – способны имитировать определенных обитателей водоема. Таких как: мальки, насекомые, личинки и прочее.
2. Провоцирующие цвета – способны воздействовать на зрительное восприятие хищника. Своей яркой (или специфической) окраской они легко провоцируют рыбу на атаку, несмотря на то, что в данном водоеме или даже в природе нет объекта с таким цветом.
Для начала, оказавшись на водоеме, обратите внимание на состояние воды, её прозрачность. Если вода прозрачная и чистая, то лучше всего начать ловлю с расцветок, которые имитируют обитателей данного водоема.
Если в реке, водохранилище или озере большое количество верховки и плотвы, можно смело использовать приманки серебристой расцветки.
В водоемах с темной, но при этом прозрачной торфяной водой, лучше всего применять медные и желтые блесны. Они очень актуальны на прудах и озерах, где обитает карась и линь.
Также не стоит забывать и о погоде. В ясную и солнечную погоду не используйте полированные блесны ярких искрящихся расцветок. Если же погода пасмурная, идет дождь, сильный туман, тогда вам может пригодиться зеркальный хром.
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