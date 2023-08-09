Шойгу указал на роль Польши и Финляндии в создании угроз безопасности России

В среду, 9 августа, министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании коллегии ведомства, где публично заявил, что в настоящий момент угрозы российской национальной безопасности существенно возросли. По данным Шойгу, наиболее угрожающей для России является обстановка, сложившаяся на западном и северо-западном флангах, а авторы новых очагов напряжённости — Польша и Финляндия.

Глава Минобороны России отмечает, что вооружённые силы Польши усиленно закупают оружие и боеприпасы у стран коллективного Запада и их партнёров, в частности у Соединённых Штатов, Великобритании и южнокорейских оборонных концернов. При этом Сергей Шойгу указал на то, что ранее в Министерстве обороны Польши признались в намерениях построить самые сильные войска в мире, что фактически свидетельствует об откровенно милитаристских настроениях во властных кабинетах Варшавы.

Кроме того, Шойгу не обделил вниманием факт вступления Финляндии в военно-политический блок НАТО, являющийся враждебным для России. Сергей Шойгу уверен, что несмотря на заверения сотрудников администрации Хельсинки в ближайшем будущем на финской территории могут появиться ударные системы Североатлантического альянса. Перемещение таких вооружений в Финляндию является прямой угрозой России, которая граничит с новоиспечённым членом Альянса.

Также Шойгу упомянул планы Швеции по вступлению в НАТО, которым пока не суждено сбыться из-за позиции президента Турции Тайипа Эрдогана, практически единолично наложившего вето на членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе из-за инцидентов с сожжением Корана на шведской территории. Помимо прочего, Эрдоган утверждает, что Швеция не вступит в НАТО из-за её поддержки "Рабочей партии Курдистана", признанной террористической администрацией Анкары.

В российском Министерстве обороны опасаются, что после присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу сухопутная граница России с данным блоком увеличится практически в два раза, а тенденция расширения недружественной Москве организации по отношению к к границам РФ является угрожающей.

Тем не менее, сейчас Сергей Шойгу уверен, что ключевой угрозой для нацбезопасности России является именно польская армия, поскольку ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах вооружённых сил Польши осуществить аннексию ряда областей Западной Украины, включая Львовскую. Нарышкин и Шойгу сходятся во мнении, что польский военный контингент может войти на украинскую землю, создав иллюзию её протектората, однако в действительности планы Варшавы являются куда менее дружелюбными.

Вместе с тем войска Польши продолжают концентрироваться у суверенных границ Республики Беларусь, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий называет такую акцию соразмерной реакцией на размещение бойцов "Группы Вагнера" в РБ. Министр обороны Польши Мариуш Каминский накануне обвинил белорусские вертолёты Ми-24 и Ми-8 в нарушении польского воздушного пространства, однако политик не предоставил никаких доказательств своим словам.