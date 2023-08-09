Пашутин вспомнил, как Васильеву, которая ушла сегодня из жизни, домогался режиссер Пырьев

Известный актер Александр Пашутин сообщил о неприятном случае, связанном со скончавшейся звездой советского и российского кино Верой Васильевой.

В интервью изданию aif.ru он заявил, что на заре карьеры к красавице-актрисе настойчиво приставал известнейший режиссер Иван Пырьев.

Дело было во время съемок 22-летней Васильевой у него в картине "Сказание о земле Сибирской".

Сама Васильева 5 лет назад вспоминала об этом инциденте, когда после премьеры фильма, Пырьев снял в гостинице номер и требовал у девушки отблагодарить его за успех и свалившуюся на нее зрительскую любовь.