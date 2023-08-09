9 августа Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что он провёл совещание с руководящим составом Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. В новом посте Зеленский признаётся, что совещание прошло в крайне "узком" составе, а ключевой темой обсуждения были медленные темпы украинской контрнаступательной операции.

По словам Владимира Зеленского, прошедшее мероприятие следует расценивать как заседание военной ставки, деятельность которой направлена на анализирование ситуации, сложившейся на фронте. Ряд российских и западных аналитиков сходятся во мнении, что данное заявление Зеленского можно считать за признание Киевом неудачности контрнаступления ВСУ, поскольку в своём сообщении на тему состоявшегося заседания ставки президент Украины затрагивает тему с обеспечением национальных войск оружием, боеприпасами и техникой.

Примечательно, что накануне министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин дал интервью репортёрам американской газеты WSJ, где признался, что у национальных оборонных концернов не получается наладить массовое производство боевых снарядов для армии страны. В свежем интервью Камышин прямым текстом заявляется о неспособности Украины производить собственные боеприпасы в ближайшие годы.

Сам Владимир Зеленский ранее также пытался обвинять союзников Киева из числа стран НАТО в неудачности украинской контрнаступательной операции, утверждая, что коллективный Запад слишком долго тянул с принятием решения о выделении новых пакетов военной помощи ВСУ, тем самым предоставив войскам России месяцы на подготовку оборонительных сооружений. При этом в Генштабе украинских войск не скрывали своих планов по проведению контрнаступления, тем самым поставив Министерство обороны России в известность о скорой атаке.

Западные чиновники считают, что рассказывая о скором начале контрнаступления в Киеве хотели провести информационно-психологическую операцию, направленную на деморализацию российских войск, оданко в действительности оборонное ведомство Украины фактически осознанно проинформировало Россию о готовящейся агрессии.

Уже после начала контрнаступления журналисты зарубежных информагентств брали многочисленные интервью у солдат ВСУ, которые признаются, что не ожидали столь ожесточённого сопротивления от российских военных. Также опрошенные утверждают, что ключевой причиной провала украинской контрнаступательной операции являются многокилометровые минные поля, созданные войсками России практически по всей линии фронта.

Большим сюрпризом для армии Украины стало внезапное и массовое использование систем дистанционного минирование "Земледелие", которые российские военные ранее не применяли в ходе СВО. Уже после старта контрнаступления в Киеве осознали, что способность российских солдат создавать целые минные поля нажатием всего одной кнопки вряд ли позволит Владимиру Зеленскому воплотить в жизнь мечты о возвращении утраченных территорий.