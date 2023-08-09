Активисты требуют отмены выступления группы Liitle Big в Армении

На солиста "Little Big" Илью Прусикина намерены подать жалобу в Генпрокуратуру Армении из-за того, что музыкант позволил себе осквернить христианский крест.

Культурный центр "Священная Армения" негодует из-за поступка знаменитости, о чем информируют в соцсетях представители организации.

Выступление музыкального коллектива должно состояться в Ереване 12 августа, но вышеназванное сообщество намерено добиться отмены мероприятия.

Соответствующее заявление представители "Священной Армении" хотят подать сегодня, 9 августа.

Оказывается, несколько месяцев назад вокалист "Little Big" в день Рождества, надел на себя одежду священнослужителя и осквернил христианский крест, применив его как скейтборд.

Верующие оценили данный жест как глумление над христианскими святынями и оскорбление религиозных чувств христиан.