Какие магические свойства имеет горох при ловле мирной рыбы

Именно по этой причине еще одним «секретным» способом применение гороха является разваривание оного в жидкое «пюре» на котором замешивается прикормка.



Механических свойств, которые привносит в прикормку такое «пюре», очень много: тут и изменение ароматики, и клеящие свойства, и огромное количество мути, которое «отдает» корм при работе, и наличие кормовых частичек, не успевших развариться до конца и привлекающих рыбу.



Как правило, одного лишь «пюре» для создания необходимой механики корма не всегда достаточно, а потому смесь необходимо довести до кондиции, используя обычную воду, в которую полезно добавить жидкую ароматику.



Прекрасно сочетаются с запахом гороха такие традиционные ароматы, как ваниль, карамель, кукуруза и иные сладкие летние запахи.