Именно по этой причине еще одним «секретным» способом применение гороха является разваривание оного в жидкое «пюре» на котором замешивается прикормка.
Механических свойств, которые привносит в прикормку такое «пюре», очень много: тут и изменение ароматики, и клеящие свойства, и огромное количество мути, которое «отдает» корм при работе, и наличие кормовых частичек, не успевших развариться до конца и привлекающих рыбу.
Как правило, одного лишь «пюре» для создания необходимой механики корма не всегда достаточно, а потому смесь необходимо довести до кондиции, используя обычную воду, в которую полезно добавить жидкую ароматику.
Прекрасно сочетаются с запахом гороха такие традиционные ароматы, как ваниль, карамель, кукуруза и иные сладкие летние запахи.
Какие магические свойства имеет горох при ловле мирной рыбы
О том, что горох оказывает поистине «магическое» влияние на голавля, язя и в особенности леща, опытные фидеристы не устают повторять.
Именно по этой причине еще одним «секретным» способом применение гороха является разваривание оного в жидкое «пюре» на котором замешивается прикормка.
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