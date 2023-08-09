Казарновская объяснила, как Shaman удалось так быстро и прочно завоевать популярность в РФ

Известная исполнительница оперы в РФ Любовь Казарновская дала интервью в Rutube-шоу "Так сказать", в рамках которого пояснила, почему Ярослав Дронов стал самым популярным исполнителем в России сейчас.

По словам артистки, в настоящее время россияне нуждаются в композициях о силе духа и внутренней мобилизации, что SHAMAN понял.

Казарновская даже провела параллели между легендарной "Священной войной" во время ВОВ и треком исполнителя "Я - русский".

Артистка отметила, что сейчас период патриотической песни, когда востребован Дронов. Будет ли он также известен, когда страсти улягутся, время покажет.