Фанаты осудили Дакоту из-за вульганого платья, которое она надела на венчание

Для венчания исполнительница Рита Дакота выбрала, по мнению большинства ее поклонников, слишком откровенное платье.
Особенно не понравилось фолловерам знаменитости слишком глубокое декольте наряда для церемонии в стенах церкви.
Звезда сцены отчиталась перед фанатами, пояснив, что в платье не вырез, а тонкая бежевая ткань, которая, возможно, не сильно заметна на фото.
Также артистка заверила, что наряд согласовала с батюшкой.
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